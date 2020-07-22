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22.07.2020 - 09:53 |

LGS tercih ekranı! e-Okul 2020 LGS lise taban puanları, il il yüzdelik dilimleri...

LGS tercih süreci devam ediyor. LGS tercihleri e-Okul üzerinden gerçekleştiriliyor. Gündemde LGS taban puanları ile yüzdelik dilimler yer alıyor. e-Okul tercih robotunda yüzdelik dilimler ve kontenjanlarla ilgili ayrıntılar yer alıyor. Tercihler 29 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek. İşte e-Okul LGS tercih ekranı, taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020...

LGS tercih ekranı! e-Okul 2020 LGS lise taban puanları, il il yüzdelik dilimleri...

LGS tercihleri 2029 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. e-Okul tercih robotunda yüzdelik dilimler ve kontenjanlar yer aldı. Tercih listelerini oluşturmak için öğrenciler yüzdelik dilimler ve taban puanlardan yararlanacaklar. Öğrenciler ve veliler LGS tercih ekranının yanı sıra LGS taban puanları ile yüzdelik dilimleri araştırıyorlar. İşte 2020 LGS yüzdelik dilimler taban puanları ve tercih ekranı ile ilgili ayrıntılar...

LGS TERCİH ROBOTU

Tercih sürecinde tercih robotu öğrencilere yardımcı olacak. LGS tercih robotunda yüzdelik dilimler ve kotenjanlarla ilgili bilgiler yer alacak.

2020 LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2020 LGS tercih işlemleri süreci başladı. Tercihler, "http://www.meb.gov.tr" ya da "https://e­okul.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan tercih listelerine göre gerçekleştirilecek. Adaylar bilgilerini girerek detaylara erişim sağlayabilecekler.

E-OKUL LGS TERCİH YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

"Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz"Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var. Birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir" dedi.
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