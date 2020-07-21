LGS tercih ekranı ve nasıl tercih yapılır? 2020 LGS taban puanları ve MEB lise yüzdelik dilimleri...

LGS tercih süreci 29 Temmuz saat 17.00'a kadar devam edecek. LGS tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih döneminde yüzdelik dilimler, kotenjanlar ve taban puanlardan yararlanılıyor. Peki e-Okul LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

LGS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

LGS tercih işlemleri "http://www.meb.gov.tr" ya da "https://e­okul.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan tercih listelerine göre gerçekleştirilecek. Adaylar bilgilerini girerek detaylara erişim sağlayabilecekler.

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LGS TERCİH KILAVUZU

LGS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!