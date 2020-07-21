21.07.2020 - 17:22 |
LGS tercih ekranı ve nasıl tercih yapılır? 2020 LGS taban puanları ve MEB lise yüzdelik dilimleri...
LGS tercih ekranı öğrenciler ve veliler tarafından aranan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Tercih dönemi ise 20-29 Temmuz 2020 olarak açıklandı. Tercih sürecinin başlamasıyla taban puanları ve yüzdelik dilimler de araştırma konusu oldu. İşte e-Okul LGS tercih yapma ekranı, taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
LGS tercih süreci 29 Temmuz saat 17.00'a kadar devam edecek. LGS tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih döneminde yüzdelik dilimler, kotenjanlar ve taban puanlardan yararlanılıyor. Peki e-Okul LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
LGS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
LGS tercih işlemleri "http://www.meb.gov.tr" ya da "https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan tercih listelerine göre gerçekleştirilecek. Adaylar bilgilerini girerek detaylara erişim sağlayabilecekler.
E-OKUL LGS TERCİH YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
LGS TERCİH KILAVUZU
LGS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı.
LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!