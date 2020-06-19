LGS ve YKS günleri ‘sınırlı’ yasak var

Pandemi sürecinde gerçekleştirilecek ve milyonlarca gencin gireceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için önemli bir adım atıldı. Koronavirüs tedbirleri altında milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilecek LGS ve YKS için ek tedbir önerisi son Bilim Kurulu toplantısında ele alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler” dedi.

Koca’nın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği’ne, “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, LGS ve YKS’nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Genelge hükümleri özetle şöyle:

- 20 Haziran Cumartesi günü LGS’nin birinci oturumu 09.30-10.45, ikinci oturumu 11.30-12.50 saatleri arasında gerçekleştirilecek. LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 20 Haziran günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

81 ilde yasak

- YKS; birinci oturumu 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’te sona erecek. YKS için de, 27 Haziran günü 09.30-15.00, 28 Haziran günü 09.30-18.30 saatleri arasında yine 81 ilde vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

- LGS ve YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakınları, özel araçlarla gelinmesi halinde ise, araç sürücüsü ile birlikte bir yakınları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

- LGS ve YKS adaylarının T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;

- LGS öncesine denk gelen 18 Haziran Perşembe ve 19 Haziran Cuma günleri saat 20.00’ye kadar, LGS’nin yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

- YKS öncesine denk gelen 25 Haziran Perşembe ve 26 Haziran Cuma günleri saat 20.00’ye kadar, YKS’nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, 28 Haziran Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Biletler yanmayacak

- LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.