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07.08.2020 - 16:07 |

Lise kayıtları ne zaman? 2020-2021 lise kayıt tarihleri nedir?

LGS tercihleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi ve sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Tercih sonuç açıklanma tarihine yaklaşırken ise lise kayıt tarihleri öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte 2020-2021 lise kayıtları ile ilgili detaylar...

Lise kayıtları ne zaman? 2020-2021 lise kayıt tarihleri nedir?

Yeni dönemde okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde açılması bekleniyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde açıklanacak. Tercih sonuçlarından sonra ise nakil işlemleri başlayacak. Peki 2020 lise kayıtları ne zaman yapılacak?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde açıklanacak. 2020-2021 lise kayıt tarihleri henüz belli olmadı.

NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN

1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.Sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

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