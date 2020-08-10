Lise kayıtları ne zaman yapılıyor? MEB 2020 Lise kayıt tarihlerini duyurdu mu?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt tarihleri ve kayıt detaylarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı lise kayıt tarihlerini henüz duyurmadı.

LİSE NAKİLLERİ BAŞLIYOR

LGS ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından lise nakilleri başlıyor. İlk nakil tercihleri bugün başladı 14 Ağustos'a kadar sürecek olan Yerleştirmeye Esas 1. nakil tercihlerinin sonuçları ise 17 Ağustos'ta ilan edilecek.

17-21 Ağustos tarihleri arasında ise 2. nakil tercih başvuruları alınacak. 24 Ağustos 2020'de nakil sonuçları açıklanacak.

Boş kontenjanlara ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvuruları 24-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020'de başlayacak.