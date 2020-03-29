Lisede 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler

Bakanlık, okullarda dezenfektan üretilmesini istedi ve bu dezenfektanların ihtiyacı olan okullara teslim edilmesini bildirdi. Listede olan Afyonkarahisar Gazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri hemen işe koyuldu. Dört öğretmen ve 20 öğrenciden oluşan ekip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu üretti ve il ve ilçe müdürlüklerine teslim etti. Hijyen solüsyonu üretimini sürdüren okul, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine sıvı sabun, çamaşır suyu, el temizleme losyonu gibi ürünler de üretiyor.

‘Virüsle savaşta biz de varız’

Afyonkarahisar Gazi Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Kimya Öğretmeni Nurcan Ergenekon: “Kısa sürede 150 ton hijyen solüsyonu ürettik. Bu ürünler yüzey temizleyici olarak kullanılıyor. Ayrıca sabun, çamaşır suyu gibi diğer dezenfektan maddeleri de üretiyoruz. Şehir dışındaki birçok il milli eğitim müdürlüklerine de bizim ürünler gidiyor. Belediyelere de ürün göndereceğiz. Böyle bir sürece katkımızın olması bizi gururlandırıyor. Bütün ekip gururla çalışıyoruz. ‘Kovid-19 ile savaşta biz de varız’ diyebiliyoruz.”