Liseli Didem'den acÄ± haber! CansÄ±z bedeni bulundu...

Erzurum AÅŸkale ilÃ§esine baÄŸlÄ± Meydan Mahallesi'nde oturan Nermin-YÃ¼ksel Duman Ã§iftinin 5 Ã§ocuÄŸundan en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼, AÅŸkale Ä°MKB Anadolu Lisesi 11'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Didem TuranÂ (17), 10 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 12.30'da annesi ve Ã¼vey babasÄ± ile tartÄ±ÅŸÄ±p evden ayrÄ±ldÄ±. O gÃ¼nden beri her yerde aranan Didem'in bugÃ¼ne kadar izine rastlanmadÄ±.

Polis ekipleri genÃ§ kÄ±zÄ±n anne, Ã¼vey baba, okul, mahalle arkadaÅŸlarÄ±, komÅŸularÄ±, akrabalarÄ±, Ã¶z babasÄ±, dayÄ±larÄ± ile o tarihte yoldan geÃ§en ÅŸehirlerarasÄ± otobÃ¼s ve kamyon ÅŸofÃ¶rlerini tespit edip, ifadesine baÅŸvurdu.



Polis ilÃ§e merkezinde, jandarma ise kÄ±rsalda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± 10'uncu gÃ¼nde de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Karasu baraj gÃ¶lÃ¼ ve Ã§evresinde gece yarÄ±larÄ±na kadar arazide Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ekipler, bugÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalara yeniden baÅŸladÄ±. AtladÄ±ktan sonra akÄ±ntÄ±ya kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ve uzun sÃ¼re sÃ¼rÃ¼klenen genÃ§ kÄ±zÄ±n cesedinin, buz tabakasÄ±nÄ±n altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ± ile Karasu Nehri'nde 30 santimlik buz tabakasÄ± eriyince Ã§alÄ±lÄ±klar arasÄ±na Ã§Ä±kan genÃ§ kÄ±zÄ±n cansÄ±z bedeni jandarmanÄ±n kadavra kÃ¶peÄŸi tarafÄ±ndan bulundu. Olay yerinde gelen Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±'nÄ±n incelemesi sonrasÄ± liseli Didem'in cansÄ±z bedeni sudan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ä°ntihar ettiÄŸi Ã¼zerinde durulan genÃ§ kÄ±zÄ±n cesedi, otopsi iÃ§in AÅŸkale Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.