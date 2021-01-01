Liseli Feyzanur 7'nci kattan atladı

Gaziantep Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Feyzanur'u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.
Feyzanur S.'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yalvardı, kurtulamadı! ‘Bu ülkenin kurallarını bilmelisin’İstanbul Mecidiyeköy’de 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polisin yaptığı denetime kısıtlamayı ihlal eden bir kişi takıldı. Turist rehberi olduğunu iddia eden ancak herhangi bir belge gösteremeyen şahıs ceza kesilmemesi için önce polise yalvardı ardından da ağladı. Polisin, ‘Bu ülkenin kurallarını bilmelisin’ dediği ve cezadan kurtulamayan şahsa 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi.