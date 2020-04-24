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24.04.2020 - 18:19 |

Liya İsminin Anlamı Nedir? Liya Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Liya ismi, son dönemlerde bazı ünlü sanatçıların doğan kız bebeklerine koydukları isim olarak dikkat çekiyor. Kullanımı giderek yaygınlaşan ve pek anlamı bilinmeyen bu güzel ismi sizler için araştırdık. Liya ne demek, ne anlamına gelir? Liya ismi Kuran-ı Kerim'de geçiyor mu? Konu başlıklarının cevaplarını derledik.

Liya İsminin Anlamı Nedir? Liya Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Bebeklerine hangi isimleri koyacakları üzerinde bebek doğmadan önceki süreçte aile yakınları ve arkadaşları ile fikir alışverişi yapan anne ve babalar, genellikle modern ve popüler isimler üzerinde durmaktadırlar. Bazı anne ve babalar ise ismin popülaritesinden ve farklı olmasından ziyade anlamına ve Kuran-ı Kerim'de geçen isimlerden biri olmasına özen göstermektedir. Liya ismi de çeşitli açılardan incelenen isimler arasında.

Liya Ne Demek?

Liya ismi Arapça kökenli bir isim olup kız çocuklarına verilmektedir. Liya isminin anlamı, sabırlı, sabrın en iyisi, sabrın en güzeli ve en sabırlı olarak ifade edilmektedir.

Liya İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Arapça kökenli Liya ismi, Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir. Anlamının güzelliği ve kulağa hoş gelmesi nedeni ile tercih edilen kız bebek isimleri arasında yerini almaktadır.

Liya İsminin Analizi

Pembe rengin temsil ettiği Liya isminin analizi şu şekildedir;

 L: Sanatsal yeteneğe sahip

 İ : Kırılgan

 Y : Geçmiş üzüntüleri sürekli yaşarlar

 A : Atılgan-enerjik

Liya ismi konulurken, isim verilen bebeğin ismin anlamlarını karakterinde taşıyacağı öngörülmektedir. Yeni doğan bebeklere, güzel anlamlı isimler konulmasına bu sebeple özen gösterilmektedir.

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