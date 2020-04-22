Lojistik Departmanı Görevi Nedir? Lojistik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Lojistik departmanı, firma nakliye süreçlerini iyi bir şekilde yönlendirmekte olup prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Firmaların satın alma, müşteri hizmetlerini planlama ve yönlendirme görevlerini üstlenen lojistik departmanı, geniş iş imkanları ile dikkat çekmektedir. Her firma, lojistik departmanına ihtiyaç duymaktadır.

Lojistik Departmanı Görevi Nedir?

Gönderileri varış yerine göre tayin eden ve sınıflandıran lojistik departmanı, müşterilerden gelen talep ve şikayetlere çözüm üretmektedir. Demirbaş malzemelerin listesini tutup envanter sayımını gerçekleştirmekle birlikte araç hareketlerini ve ceza süreçlerini takip etmektedir. Sistem geliştirme ve iyileştirme çalışmalarında aktif rol oynayan lojistik departmanı, nakliye hizmetinin sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için araç teminini sağlamaktadır.

Lojistik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası ticaretin artması ile birlikte rekabet dünya çapına yayılmakta ve lojistik bölümü önem kazanmaktadır. Son yılların önemli mesleklerinden biri haline gelen lojistik departmanı, firmaların ürettikleri ürünlerin müşteriye ulaştırılmasını sağlamaktadır. Lojistik bölümü mezunları, kargo şirketlerinde çalışabilecekleri gibi lojistik firmalarında da iş bulabilmektedir.

Türkiye'den geçen petrol boru hattı döşeyen şirketler, lojistik bölümü mezunu çalışana ihtiyaç duymaktadır. Lojistik bölümü mezunu olan birinin uluslararası şirketlerde iş bulabilmesi için yabancı dil gerekmektedir. Uluslararası şirketlerde çalışarak yükselmek isteyen lojistik mezunu biri, yabancı dil öğrenimine önem vermelidir. İşletmelerde giren ve çıkan malzemeler veya hizmetlerin kayıt altına alınması, lojistik bölümü mezunu tarafından olmaktadır.

Lojistik Departmanı Nasıl Olunur?

Geleceğin mesleği olarak görülmesinden dolayı lojistik bölümü ilgi görmekte ve meslek seçiminde bulunacak olan öğrencilerin seçimlerini yönlendirmektedir. Güncelliğini koruyan lojistik bölümü, özel sektörde geniş bir alanda iş bulma imkanı sağlamaktadır. Kişinin tecrübesine göre maaşlar artmakta ve tatmin edici bir gelir elde etmek mümkün hale gelmektedir.