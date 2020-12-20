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20.12.2020 - 13:12 | | DHA

Lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı yaya öldü!

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan Mehmet Oran (64), lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı yaya öldü!

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Tekirdağ’a vagonları bıraktıktan sonra İstanbul Halkalı’ya dönen makinist A.H.,yönetimindeki 3523837 sefer sayılı lokomotif, bariyerleri kapalı olan geçitten karşıya geçmeye çalışan Mehmet Oran’a çarptı. Çarpmanın ardından lokomotifi durduran makinist, aşağıya inip baktığında yerde bir kişinin yattığını görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Oran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Oran'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.H., ifadesinde bir ses duyduktan sonra lokomotifi hemen durdurduğunu söylediği öğrenildi.

 

 

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