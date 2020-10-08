Louise Glück kimdir, aslen nereli? Nobel Edebiyat ödülünü alan Louise Glück biyografisi

Louise Glück kimdir sorusu Kültür sanat haberlerini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Amerikalı şair ve denemeci olan Louise Glück 22 Nisan 1943 yılında dünyaya geldi. Eedbiyat alanında birçok ödülün sahibi olan Louise Glück son olarak 2020 Nobel Eedbiyat ödülünün de sahibi oldu. İşte Louise Glück hakkında merak edilenler...

LOUİSE ELİSABETH GLÜCK KİMDİR?

Louise Elisabeth Glück 22 Nisan 1943 doğumlu Amerikalı şair ve denemecidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Beşeri Bilimler Madalyası, Pulitzer Ödülü, Ulusal Kitap Ödülü, Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü ve Bollingen Ödülü gibi birçok büyük edebiyat ödülü kazandı.

2020'de "sade güzellikle bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesiyle" Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

2003'ten 2004'e kadar Amerika Birleşik Devletleri Şair Ödülü'nü aldı. Glück genellikle otobiyografik bir şair olarak tanımlanır; çalışmaları duygusal yoğunluğu ve kişisel deneyimler ve modern yaşam üzerine meditasyon yapmak için sık sık mit, tarih ya da doğadan yararlanmasıyla bilinir.

Glück, New York'ta doğdu ve New York'un Long Island'ında büyüdü. Lisedeyken anoreksiya nervozadan muzdarip olmaya başladı ve daha sonra hastalığın üstesinden geldi. Sarah Lawrence Koleji ve Columbia Üniversitesi'nde dersler aldı, ancak bir derece alamadı. Yazar olarak kariyerine ek olarak, çeşitli kurumlarda şiir öğretmeni olarak akademik kariyer yapmıştır.

Glück, çalışmalarında travma, arzu ve doğanın aydınlatıcı yönlerine odaklandı. Bu geniş temaları keşfederken şiirleri, üzüntü ve izolasyonun açık sözlü ifadeleriyle tanındı. Akademisyenler, şiirlerinde onun şiirsel kişilikleri ve otobiyografi ile klasik mit arasındaki ilişkiye de odaklandılar.

Şu anda Glück, Yale Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi ve Rosenkranz yazarıdır. Cambridge, Massachusetts'te yaşıyor