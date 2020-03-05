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05.03.2020 - 13:36 | | DHA

Lüks otomobille çarpışan içecek yüklü kamyon şarampole yuvarlandı!

İstanbul Gaziosmanpaşa Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, lüks otomobille çarpışan içecek yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Lüks otomobille çarpışan içecek yüklü kamyon şarampole yuvarlandı!

Kaza, Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Cebeci Mevkii'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde giden Tolga Taşköprü yönetimindeki 34 TS 5833 plakalı içecek yüklü kamyonetle arkadan gelen Bilal Şenses yönetimindeki 34 CRA 639 plakalı lüks otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan iki kişi hafif yaralanırken, kamyonette bulunan içecekler etrafa savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri hafif yaralı olarak kazayı atlatan kamyonetteki iki kişiyi ayakta tedavi etti.

"MÜŞTERİLERİMİZE MAL GÖTÜRÜYORDUK"

Kazada kamyonette bulunan içecek firması çalışanı, "Yolumuzdan giderken emniyet şeridinden gelen otomobil arkadan bize çarparak dengemizi bozdu. Aşağıya yuvarlandık. Hafif sıyrıklarla yaralandık. Müşterilerimize mal götürüyorduk" dedi. 

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

 

 

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