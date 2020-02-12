MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Lüks rezidansta akılalmaz olay! Adresi şaşırdı olanlar oldu
ABONE OL
12.02.2020 - 10:37 | | İHA

Lüks rezidansta akılalmaz olay! Adresi şaşırdı olanlar oldu

Adana'da alkol alan Abdullah Tekayak (27), tabancayla kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş.'nin (26) oturduğu siteye gitti. Ülker Ş.'nin oturduğu daireyi şaşıran Tekayak, alt kattaki Fatem Ş.’nin evinin giriş kapısına 11 el ateş edip, kaçtı.

Lüks rezidansta akılalmaz olay! Adresi şaşırdı olanlar oldu

Olay, 9 Şubat'ta Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Tekayak, kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş.'ye yeniden bir araya gelme teklifinde bulundu. Ancak Ülker Ş., bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunu içine sindiremeyen Abdullah Tekayak, alkol aldıktan sonra Ülker Ş.'nin yaşadığı siteye gitti. Burada daireleri karıştıran Tekayak, yanındaki tabancayla Ülker Ş.'nin alt kattaki komşusu Fatem Ş.'nin (46) dairesinin giriş kapısına 11 el ateş edip, kaçtı.

Lüks rezidansta akılalmaz olay Adresi şaşırdı olanlar oldu

BİR BAŞKA EVE SALDIRDI

Abdullah Tekayak, daha sonra arkadaşı Yusuf Keskin (26) ve onun dini nikahla birlikte yaşadığı Çilem Korkmaz (24) ile buluştu. 3 kişi, Çilem Korkmaz'ı taciz ettiği öne sürülen Sadim K.'nin Aydınlar Mahallesi'ndeki evine gitti. Abdullah Tekayak, burada da Sadim K.'nin evine 3 el ateş edip, otoparktaki otomobiline de zarar verdi.

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan Sadim K.'nin evine ateş açan kişinin Abdullah Tekayak olduğu belirlendi. Polis, şüpheliler Abdullah Tekayak, Çilem Korkmaz ve Yusuf Keskin'i suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

E-5'te akılalmaz görüntü! 'Pes' dedirttiİstanbul Mecidiyeköy'de E-5 Karayolu'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı!

Elazığ'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Zorla senet imzalatıyorlardı

Zorla senet imzalatıyorlardı

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Sıradaki Haber