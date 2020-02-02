Lüks turizmine yön verenler İstanbul’da buluşuyor

Türkiye’nin dünya lüks turizm pazarından aldığı payı artırmak için çalışmalar yürüten Londra merkezli DK Design’ın gerçekleştirdiği Continental Travel Show’a 70 öncü turizm acentesinden 120’yi aşkın turizmci katılacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren DK Design’ın Genel Müdürü Onur Korkmaz, başta Rusya olmak üzere, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Polonya İngiltere, Maldivler ve Dubai gibi ülkelerin MICE ve lüks segmentte pazarın lideri olan ve ciroları ortalama 50 milyon doları bulan acentelerini İstanbul’da ağırlayacaklarını söyledi. Korkmaz, etkinlik sayesinde Türkiye’ye güven algısının güçleneceğini aynı zamanda Avrupalı MICE ve lüks acentelerin de Türkiye’ye bakışının olumlu yönde değişeceğini aktardı.