MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Lüks turizmine yön verenler İstanbul’da buluşuyor
ABONE OL
02.02.2020 - 07:00 |

Lüks turizmine yön verenler İstanbul’da buluşuyor

Dünya turizm sektöründe milyonlarca dolar ciroyu yöneten turizm şirketleri, 3-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Continental Travel Show’da bir araya gelecek.

Lüks turizmine yön verenler İstanbul’da buluşuyor

Türkiye’nin dünya lüks turizm pazarından aldığı payı artırmak için çalışmalar yürüten Londra merkezli DK Design’ın gerçekleştirdiği Continental Travel Show’a 70 öncü turizm acentesinden 120’yi aşkın turizmci katılacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren DK Design’ın Genel Müdürü Onur Korkmaz, başta Rusya olmak üzere, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Polonya İngiltere, Maldivler ve Dubai gibi ülkelerin MICE ve lüks segmentte pazarın lideri olan ve ciroları ortalama 50 milyon doları bulan acentelerini İstanbul’da ağırlayacaklarını söyledi. Korkmaz, etkinlik sayesinde Türkiye’ye güven algısının güçleneceğini aynı zamanda Avrupalı MICE ve lüks acentelerin de Türkiye’ye bakışının olumlu yönde değişeceğini aktardı.

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri hangi gün...

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri hangi gün...

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Balık tezgahlarında fiyatlar

Balık tezgahlarında fiyatlar

Sıradaki Haber