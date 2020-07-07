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07.07.2020 - 08:55 | | DHA

Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı

Corona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar yeniden açıldı. Bostancı'da bulunan lunapark havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılmasıyla Türkiye'de kontrollü sosyal hayat başladı. Bu kapsamda yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Lunaparklarda bulunan oyun alanları sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlendi. İçeride maske takılmasının zorunlu olduğu Bostancı'daki lunapark havadan görüntülendi.

 

Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden kapılarını açtıKoronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar yeniden açıldı. Bostancı'da bulunan lunapark havadan görüntülendi.
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