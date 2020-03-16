M4’te ilk ortak devriye yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’nin İdlib kentindeki M4 karayolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1’inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova’da varılan İdlib mutabakatı kapsamında ilk ortak askeri devriye gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.”

Tedbirler alındı

MSB’den yapılan açıklamada, “Kara devriyesinin olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Kapılar kapatıldı

Türk ve Rus askerlerinin M4 Karayolu’nda gerçekleştirdiği ortak devriye öncesi Cilvegözü ve Zeytin Dalı sınır kapılarında geniş güvenlik önlemleri alındı. İdlib’e açılan sınır kapılarından sadece yardım TIR’larının tampon bölgeye kadar giriş yapmasına izin verilirken kapı tüm sivil giriş ve çıkışlara kapatıldı. -OĞUZ YETER Reyhanlı

Devriyenin güzergahı

Rusya’nın başkenti Moskova’da 5 Mart’ta gerçekleşen zirveden, İdlib’de ateşkesin yanı sıra M4 karayolunda güvenli koridor ve Türk-Rus ortak devriye kararı çıkmıştı. Varılan mutabakata göre, Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 karayolunun kuzeyinde ve güneyinde altışar kilometrelik “Güvenlik Koridoru” oluşturulacak. Türk-Rus ortak devriyelerinin güzergahı, Serakib’in iki kilometre batısında bulunan Trumba’dan başlayacak, Cisr Eş Şugur’daki Ain-Al-Havr’a kadar uzanacak.

Suriye’de 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.” -ANKARA Milliyet