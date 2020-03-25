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25.03.2020 - 15:30 | | DHA

Maaşını çekmek için dışarı çıktı! Corona tedbirine takıldı...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması yasak olan Kemal Ildıran (80), maaşını çekmek için dışarı çıkınca polise yakalandı.

Maaşını çekmek için dışarı çıktı! Corona tedbirine takıldı...

Corona virüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağına rağmen, banka ATM'sinden para çekmek için dışarı çıkan Kemal Ildıran, çevik kuvvet ekiplerinin kontrolüne takıldı.

Polisin, risk gurubunda olduğu için sokağa çıkmasının yasak olduğunu belirttiği Ildıran, "Param kalmadı, mecburen dışarı çıktım. Yoksa neden çıkayım” dedi. Ildıran'a maaşını çekmesi için yardımcı olan polis ekipleri, daha sonra evine götürdü.

Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moralAdana Büyükşehir Zabıta Müzik Grubu, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara sokakta müzik performansı sergileyerek moral veriyor.
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