MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maaşını çekmeye gitti, karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı!
ABONE OL
30.11.2020 - 14:20 | | DHA

Maaşını çekmeye gitti, karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı!

Zonguldak’ta, koronavirüs testi pozitif çıkan Zülfiye B. (62), evde karantina altında olması gerekirken maaşını çekmek için bankaya gitti. HES kodu sorgulamasında karantinayı ihlal ettiği belirlenen Zülfiye B., ambulansla yurda götürüldü.

Maaşını çekmeye gitti, karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı!

Kozlu ilçesinde yaşayan Zülfiye B., maaşını çekmek için kent merkezinde bulunan bankaya gitti. Banka şubesine girişte HES sorgulaması yapılan Zülfiye B.'nin, Covid-19 hastası olduğu ortaya çıktı. Görevlilerin haber vermesiyle polis ekipleri bankaya geldi. Gözlem altına alınan Zülfiye B. için sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede gelen ekipler, kadını ambulansla yurda götürdü. Zülfiye B.'nin 14 gün yurtta kalacağı ve hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

 

 

 

İranlı nükleer fizikçi Fahrizade’nin cenazesi Tahran’da defnedildiİranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, başkent Tahran’da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM giriş - KPSS branş sıralamaları | KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar

ÖSYM giriş - KPSS branş sıralamaları | KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

Maaşını çekmeye gitti, karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı!

Maaşını çekmeye gitti, karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet