Madagaskar Penguenleri konusu nedir? Madagaskar Penguenleri'ni kimler seslendirdi?

Dizilerin yayın hayatlarına ara vermesiyle birlikte birçok yabancı ve yerli yapım filmler televizyonda izleyicilerle buluşuyor. Bugün televizyonda yayınlanacak filmler arasında Madagaskar Penguenleri yer aldı. Madagaskar Penguenleri,2014 yılı ABD yapımı animasyon filmidir. Peki Madagaskar Penguenleri konusu nedir?

Madagaskar serisinin sevilen Penguenleri; Skipper, Kowalski, Rico ve Private'in casusluk macerasına odaklanacağımız filmin seslendirme kadrosunda; Benedict Cumberbatch, Eric Darnell, John Malkovich ve Simon J. Smith yer alıyor.

MADAGASKAR PENGUENLERİ KONUSU

Başarılı ajan doğulmaz. Çünkü başarılı ajanlar yumurtadan çıkar! Madagascar'ın muhteşem ajanlarıyla tanışın: Skipper, Kowalski, Rico and Private.Bu seçkin penguenler, gizli bir örgütün kuvvetlerine katılırlar. İsmi Kuzey Rüzgarı olan bu organizasyona lideri yakışıklı ve kuvvetli ismi gizli bir Ajan liderlik etmektedir. Bu iki takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok etmek için hain planlar peşinde olan korkunç Dr. Octavius Brine'ı durdurması gerekmektedir.

MADAGASKAR PENGUENLERİ'Nİ KİMLER SESLENDİRDİ?

Sinan Divrik, Faruk Akgören, Ali Ekber Diribaş