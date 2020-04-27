Mademki Nasıl Yazılır? Madem Ki Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Mademki Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Mademki kelimesidir.



MADEMKİ NE DEMEK: Değil mi ki, –diği için, –diğine göre gibi neden gösterir bir anlamda, başına getirildiği cümleyi daha sonrakine bağlar. Madem.

MADEMKİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin mademki mi, madem ki mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mademki şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

madem ki (Yanlış kullanım)

mademki (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Mademki gelmeyecektin, önceden haber verseydin.”