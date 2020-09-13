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13.09.2020 - 11:57 | | DHA

Maden işçilerini taşıyan otobüsten bir acı haber daha!

Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrildiği kazada, ağır yaralanan maden işçisi Kenan Lakerta (39), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada, yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselirken, diğer 9 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Maden işçilerini taşıyan otobüsten bir acı haber daha!

Kaza, dün, 16.30 sıralarında Murgul-Damar yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.  Erdal A. idaresindeki maden işçilerini taşıyan 08 YC 292 plakalı otobüs, sürüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaynar (45) olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Artvin, Murgul ve Borçka Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

KAZADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Tedaviye alınan yaralılardan maden işçisi Kenan Lakerta (39), kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi’nde sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselirken, 2’si ağır diğer 9 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili, soruşturma sürüyor.

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