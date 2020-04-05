MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maganda kurşunu 10 yaşındaki kızı oyun oynarken yakaladı!
ABONE OL
05.04.2020 - 13:48 | | İHA

Maganda kurşunu 10 yaşındaki kızı oyun oynarken yakaladı!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde evlerinin yakınlarında oyun oynayan küçük kız maganda kurşunuyla yaralandı.

Maganda kurşunu 10 yaşındaki kızı oyun oynarken yakaladı!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, evlerinin arka tarafında oyun oynayan 10 yaşındaki Hira Nur A.'nın karın bölgesine nereden ve kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen mermi isabet etti. Kızının karın bölgesinden yaralandığını gören baba Ömer A. özel araçla Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Doktorların müdahale ettiği küçük kız, tedavi altına alındı. Bir süre burada tedavi gören küçük kız daha sonra taburcu edildi.

Polis ekiplerinin, küçük kıza isabet eden merminin hangi silahtan çıktığını ve kim tarafından ateşlendiğini araştırdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Corona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildiSivas'ta ve Samsun'da corona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşanlar taburcu edildi. Hastalar, evine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maganda kurşunu 10 yaşındaki kızı oyun oynarken yakaladı!

Maganda kurşunu 10 yaşındaki kızı oyun oynarken yakaladı!

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Sosyal mesafeyi bırakıp birbirlerine girdiler!

Sosyal mesafeyi bırakıp birbirlerine girdiler!

Sıradaki Haber