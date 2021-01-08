MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada
ABONE OL
08.01.2021 - 13:40 | | DHA

Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, yürüyüşe çıkan 2 arkadaş,  duydukları sesler üzerine girdikleri mağarada hareketli bir varlık görüntüledi. Korkuya kapılan ikili mağaradan dışarıya çıkıp, bölgeden uzaklaştı.

Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada

Olay, ilçeye bağlı Malatya'nın Arapgir ilçesi Onar Mahallesi'nde meydana geldi. Onar Sandıklı Mağarası çevresinde yürüyüş yapan Abdullah Seçer ve Hamza Atlı, ses gelince mağara oyuğuna yöneldi. İçeride mahsur kalan bir hayvan olabileceği düşüncesiyle mağaraya giren iki arkadaş, cep telefonunun flaşını açarak video kaydı almaya başladı.

Bu sırada mağaradaki oyuklara bakan Seçer, kısa boylu ve hareketli bir varlık gördü. Bu anları da video kaydına alan iki arkadaş, gördüklerinden korkarak dışarıya çıkıp, bölgeden uzaklaştı.

Mağaradaki esrarengiz varlık kamerada

 

    Akaryakıt istasyonu görevlileri alevler içinde kaldı!Kahramanmaraş’ta, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca başlayan yangında istasyonda görevli 2 işçinin kıyafeti tutuştu. İşçilerin kısa sürede tamamen alev alan kıyafetleri yangın tüpüyle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! Adana'da yakalandı

    Son dakika... MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! Adana'da yakalandı

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bu hafta son 9-10 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bu hafta son 9-10 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet