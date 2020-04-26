Mağaralar turizme kazandırılıyor

İl Özel İdaresi’nce hayata geçirilen projeyle Zap Vadisi’nde kurulacak sosyal tesis için çalışmalar sürüyor. Kentin girişindeki Depin bölgesinde yapılması planlanan seyir tepesinin zeminindeki çalışmalar devam ederken Bay Köyü yakınındaki vadide bazı yeni mağaralar keşfedildi.

Mağaralarda incelemede bulunan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, bundan sonra şehrin dışına çıkmaya gerek kalmadan Bay Kalesi’nin arka tarafında doğa yürüyüşü yapılabileceğini ve mağaraların gezilebileceğini dile getirdi. Duruk, şunları kaydetti: “Kentin giriş bölgesinde güzel destinasyon oluşturduk. Bölgede kır düğün salonu ile çay bahçesi, onun yukarısında bütün vadiyi tepeden gören yaklaşık 150 metre yükseklikte seyir terası oluşturacağız. 2 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Valimizin talimatlarıyla Depin bölgesinde sürdürdüğümüz rekreasyon alanı ve köprü projemiz için de bugün itibarıyla ihaleye çıkacağız. Onu da eylüle kadar hazırlayıpHakkari’nin hizmetine sunacağız.”