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17.11.2020 - 09:44 | | DHA

Mağazadan ısıtıcı hırsızlığı kamerada

Bursa'da bisikletli 2 kişi, bir mağazanın vitrininde sergilenen 200 TL değerindeki ısıtıcıyı çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Mağazadan ısıtıcı hırsızlığı kamerada

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi’nde meydana geldi. Bisikletli 2 kişi, 3 katlı bir mağazanın önüne geldi. Bir süre çevreyi gözetleyen şüphelilerden biri, iş yerinin vitrinindeki 200 TL değerindeki ısıtıcıyı aldı. Şüpheliler kaçarken, ısıtıcının yerinde olmadığını fark eden bir çalışan, durumu iş yeri yetkililerine bildirdi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan çalışanlar, hırsızlık olayını tespit ettikten sonra, polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, güvenlik kameralarının görüntülerini izleyip, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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