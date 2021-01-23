Mahalleli şaşkınlıkla izledi! İsyan ettiren olay

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesinde akşam saatlerinde aracı ile caddenin ortasında duran ve dakikalarca caddenin ortasında son ses müzik dinleyen bir şahıs çevredeki vatandaşları isyan ettirdi.

İddiaya göre alkollü olan şahıs cadde ortasına aracını park ettikten sonra dakikalarca son ses müzik açarak çevredeki vatandaşları rahatsız etti.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.