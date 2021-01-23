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23.01.2021 - 06:45 | | İHA

Mahalleli şaşkınlıkla izledi! İsyan ettiren olay

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde bir vatandaş aracını caddenin ortasına çekerek son ses müzik açtı. Dakikalarca caddeden hareket etmeyen vatandaş çevredekilerin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Mahalleli şaşkınlıkla izledi! İsyan ettiren olay

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesinde akşam saatlerinde aracı ile caddenin ortasında duran ve dakikalarca caddenin ortasında son ses müzik dinleyen bir şahıs çevredeki vatandaşları isyan ettirdi.

İddiaya göre alkollü olan şahıs cadde ortasına aracını park ettikten sonra dakikalarca son ses müzik açarak çevredeki vatandaşları rahatsız etti.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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