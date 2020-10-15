MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mahalleli yolu kapattı! Jandarma geldi eylem bitti
ABONE OL
15.10.2020 - 12:37 | | İHA

Mahalleli yolu kapattı! Jandarma geldi eylem bitti

Gaziantep’te yollarının yapılmadığını söyleyen mahalleli, eylem yaparak yolu trafiğe kapattı. Mahallelinin eylemi jandarma ekipleri gelince sona ererken, yol yeniden trafiğe açıldı

Mahalleli yolu kapattı! Jandarma geldi eylem bitti

Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Kırsal Mahallesi sakinleri, iddialarına göre 2 yıldır yapılmayan mahalle yolları için sabahın erken saatlerinde yol kapatma eylemi düzenledi. Mahallenin giriş ve çıkışlarını araçlarla kapatan mahalle sakinleri ne toplu taşımaya ne de öğrencilere izin verdi. Yolun kapatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kısa süre sonra eylemin yapıldığı yere geldi.

JANDARMANIN UYARISI YOLU AÇTIRDI

Jandarma komutanı, yapılan eylemin suç olduğunu söyleyerek yolu kapatan araçların plakalarının alınmasını emretti. Bunun üzerine köylüler eylemi sonlandırarak trafiğe kapattıkları yolu açtı.

Eylemleri kısa süren mahalle sakinlerinden Seyfi Özel, amaçlarının devlete asi gelmek değil sorunlarını dile getirmek olduğunu söyledi. Özel, “Yol kenarında ekinlerimiz var. Bu yıl yol kenarındaki ekinlerden verim alamadık, araçlar geçince toz kaplıyor. Bir an önce sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

İstanbul'da boz ayı paniği! Cep telefonu kamerasıyla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece’de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MNG Kargo saat kaça kadar açık? 2020 MNG Kargo çalışma saatleri

MNG Kargo saat kaça kadar açık? 2020 MNG Kargo çalışma saatleri

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

2020 Aras Kargo kaça kadar açık? Aras Kargo çalışma saatleri

2020 Aras Kargo kaça kadar açık? Aras Kargo çalışma saatleri

Sıradaki Haber