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03.06.2020 - 12:51 | | DHA

Mahalleye ziyarete giden kadın, 11 kişiye virüs bulaştırdı!

Konya'dan Seydişehir ilçesine ziyarete giden kadın ve görüştüğü 11 kişide corona virüs çıktı. Mahalle karantinaya alındı.

Mahalleye ziyarete giden kadın, 11 kişiye virüs bulaştırdı!

Konya kent merkezinde oturan 1 kişi, Ramazan Bayramı'ndan sonra Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi’ndeki bir yakınını ziyaret etti. Görüştüğü kişilerde corona virüs belirtileri görülmesinin ardından yapılan testler sonucunda, kendisi ve mahalledeki 11 kişide corona virüs olduğu saptandı. Testleri pozitif çıkanlarla ilgili gerekli tedavi ve takip çalışmaları başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu  da mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Kurulun kararı doğrultusunda 100 haneli mahalle karantinaya alındı.

Mahallenin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu. Seydişehir Belediyesi ekipleri mahalledeki birçok noktayı dezenfekte işlemi gerçekleştirirken, bir yandan da ilçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri mahallede filyasyon çalışmasını sürdürüyor. Seydişehir Kaymakamlığı da mahalledeki vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

 

 

 

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