MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mahkeme çıkışı dehşet! Eşini ve kayınpederini vurdu
ABONE OL
16.11.2020 - 13:30 | | İHA

Mahkeme çıkışı dehşet! Eşini ve kayınpederini vurdu

Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınpederini mahkeme çıkışı vuran zanlı yakalandı.

Mahkeme çıkışı dehşet! Eşini ve kayınpederini vurdu

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Bugün Bilecik Adliye Sarayın'dan görülen dava sonra Onur Acar, Bilecik Adliye Sarayı yanındaki Cumhuriyet Meydanında eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı. En az 24 el ateş ederek ikiliyi ağır yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Ağır yaralan baba ve kızı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde gelen Abdullah Duman oğlu sinir krizleri geçirip bayılınca 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Öte yandan Cemile Acar'ın avukatının da olay yerinde olduğu, son anda kaçtığı öğrenildi. Onur Acar'ın ise, cezaevinden yeni çıktığı bilgisine ulaşıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal olay yerine gelerek inceleme yaptı.

 

 

Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirlediBursa'da hatalı cam balkon yüzünden doğalgazdan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu. Olayın ardından yapılan incelemede kombi bacasının balkon içerisinde bırakıldığı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşini eşarpla boğmaya çalışan kocadan şok sözler! Kasti yapmadım

Eşini eşarpla boğmaya çalışan kocadan şok sözler! Kasti yapmadım

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

Son dakika... Beyin ameliyatı olan çocuğa dayak soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika... Beyin ameliyatı olan çocuğa dayak soruşturmasında flaş gelişme

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet