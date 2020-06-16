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Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve corona virÃ¼s Bilim Kurulunun Ã¶nerileri kapsamÄ±nda Ankara Adalet SarayÄ±'Ä±nda normalleÅŸme dÃ¶nemi uygulamalarÄ± hayata geÃ§irildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, adliye iÃ§erisinde sosyal mesafe kurallarÄ±na uyulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak dÃ¼zenlemeler yaptÄ±.

Bu kapsamda, adliye giriÅŸ kapÄ±larÄ±na sosyal mesafe kurallarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan uyarÄ± ve bilgilendirme afiÅŸleri ile duruÅŸma salonlarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±na iÃ§eriye en fazla kaÃ§ kiÅŸinin girebileceÄŸinin belirtildiÄŸi levhalar asÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca mÃ¼baÅŸirler, duruÅŸma sÄ±rasÄ±nda nasÄ±l davranÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi konusunda vatandaÅŸlarÄ± bilgilendirdi.

ÅžEFFAF BRANDALI Ã–NLEM

Â Adliyede yoÄŸunluÄŸun artmasÄ±yla birlikte kimi mahkeme ve kalemler ise koronavirÃ¼se karÅŸÄ± farklÄ± tedbirlere baÅŸvurdu.

BazÄ± duruÅŸma salonlarÄ±nda sanÄ±k ile mahkeme heyeti arasÄ±na ÅŸeffaf naylon branda Ã§ekildiÄŸi, bazÄ±larÄ±nda ise hakim kÃ¼rsÃ¼nÃ¼n etrafÄ±nÄ±n Ã§Ä±ta ve brandayla izole edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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