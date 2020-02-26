Mahkemeye göre Nazlı pencereden atlamış

Gerekçeli kararda, dosya kapsamındaki somut delillerin, tanık ifadelerinin, bilirkişi ile Adli Tıp Kurumu raporlarının ve yapılan keşfin değerlendirilmesi sonucunda ölen gencin vücudundaki yaraların “atlama öncesinde oluştuğuna ilişkin en ufak bir delilin elde edilemediği” belirtildi. Kararda, ne olay günü ne de olay öncesine ilişkin olarak taraflar arasında önemsiz dahi sayılabilecek bir hususla ilgili en ufak bir delilin tespit edilemediği belirtildi.

Kararda, Nazlı Sinem’in olay öncesindeki bir takım psikolojik problemleri nedeniyle pencereden atladığı ve bu atlama neticesiyle vefat ettiğinin anlaşıldığı, Nazlı Sinem’in olay öncesinde gerek ailevi gerek kişisel durumu gereği psiko-sosyolojik sorunlarının olduğu ve hatta bununla ilgili tedavi gördüğü, eğitimine uygun bir iş bulamamış olması, olaydan bir süre önce eski erkek arkadaşının aralarındaki ilişkiyi bitirmiş olması, babasının boşanmış olduğu annesinden başka bir kişiyle olay günü nişanlanıyor olmasının psikolojik olarak etkilemiş olduğu belirtildi.

Kararda, sanık Can’ın olayın çok öncesinde uçak biletini almış olmasına, olayı öğrendiğinde bu nedenle hava alanında olmasına ve hatta olay tarihinde geçerli ve süreli ABD vizesinin bulunmasına rağmen olayı öğrendiğinde hemen eve geri gelmesi ve kolluk birimlerine teslim olmasının suçluluk değil suçsuzluk psikolojisinin delilleri olduğu anlatıldı.