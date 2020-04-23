Mahur Ne Demek? Mahur Bakışlı Ve Mahur Gözlü Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Mahur kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Mahur kelimesi sıklıkla şiirlere ve şarkılara da konu olmuş bir kelimedir.

Mahur Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Mahur kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. TDK'ya göre mahur kelimesi, klasik Türk müziğinde bir makamı ifade etmektedir. Mahur makamı neşeli, şen bir makamdır. Mahur kelimesi aynı zamanda farklı kaynaklara göre kumarhane ve meyhane anlamlarında da kullanılabilmektedir.

Mahur bakışlı kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Mahur bakışlı kelimesi, yumuşak, süzgün bakışı nitelemek için kullanılır. Mahur bakışlı kişi, bakışları ile karşı tarafı etkilemektedir. Bir kişiye mahur bakışlı dendiğinde o kişinin daha baygın, süzgün, etkileyici bir bakışı olduğu ifade edilmektedir.

Mahur gözlü kelimesi de mahur bakışlı ile benzer şekilde süzgün gözlü, etkileyici gözlere sahip, karşı tarafı etkileyen gözlü kişi anlamlarına gelmektedir.