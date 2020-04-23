MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mahur Ne Demek? Mahur Bakışlı Ve Mahur Gözlü Kelimelerinin Anlamı Nedir?
ABONE OL
23.04.2020 - 18:23 |

Mahur Ne Demek? Mahur Bakışlı Ve Mahur Gözlü Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Mahur kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek ister misiniz? Mahur kelimesi TDK'ya göre ne anlama gelmektedir? Mahur kelimesi ve mahur kelimesini içeren mahur bakışlı ve mahur gözlü kelimelerinin anlamlarını sizler için derledik.

Mahur Ne Demek? Mahur Bakışlı Ve Mahur Gözlü Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Mahur kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Mahur kelimesi sıklıkla şiirlere ve şarkılara da konu olmuş bir kelimedir. 

 Mahur Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Mahur kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. TDK'ya göre mahur kelimesi, klasik Türk müziğinde bir makamı ifade etmektedir. Mahur makamı neşeli, şen bir makamdır. Mahur kelimesi aynı zamanda farklı kaynaklara göre kumarhane ve meyhane anlamlarında da kullanılabilmektedir.

 Mahur bakışlı kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Mahur bakışlı kelimesi, yumuşak, süzgün bakışı nitelemek için kullanılır. Mahur bakışlı kişi, bakışları ile karşı tarafı etkilemektedir. Bir kişiye mahur bakışlı dendiğinde o kişinin daha baygın, süzgün, etkileyici bir bakışı olduğu ifade edilmektedir.

 Mahur gözlü kelimesi de mahur bakışlı ile benzer şekilde süzgün gözlü, etkileyici gözlere sahip, karşı tarafı etkileyen gözlü kişi anlamlarına gelmektedir.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'küçük bilim kurulu' toplantısı paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nebi Nedir? TDK ‘ya Göre Nebi Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Nebi Nedir? TDK ‘ya Göre Nebi Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Tekvin Ne Demek? Tdk'ya Göre Tekvin Etmek Ne Demektir?

Tekvin Ne Demek? Tdk'ya Göre Tekvin Etmek Ne Demektir?

Sıradaki Haber