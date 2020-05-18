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18.05.2020 - 11:16 | | İHA

Makedonya’da coronaya yakalanan Sakaryalı çift yardım istedi!

Makedonya’da yaşayan ve corona virüse yakalanan Sakaryalı Cüneyt ve Fikriye Aktaş çifti ile çocuklarının tedavi süreçlerinin yeterli olmadığını söyleyen aile yakınları, Türkiye’den yardım istedi.

Makedonya’da coronaya yakalanan Sakaryalı çift yardım istedi!

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Sakaryalı Cüneyt ve Fikriye Aktaş çifti ile 10 ve 11 yaşlarındaki çocukları corona virüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Çift ve çocukları için yapılan testler pozitif çıktı. Akciğerinde rahatsızlık bulunan ve tansiyon hastası olan Cüneyt Aktaş, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti ve yapılan ilaç tedavisi sonrasında evine gönderildi.

Caner Aktaş’ın durumunun kötüye gittiğini gören aile yakınları, tedavi süreçlerinin yeterli olmadığını söyleyerek durumu sosyal medya üzerinden paylaşıp Türkiye’den ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım istediklerini duyurdu. Yapılan tedaviden endişe duyduklarını iddia eden aile yakınları, çift ve çocuklarının Türkiye’ye getirilerek tedavilerinin ülkede devam edilmesi talebinde bulundu.

Makedonya’da coronaya yakalanan Sakaryalı çift yardım istedi

Salep eken çiftçiler 500 metre karelik alanda 20 bin TL'lik gelir elde ediyorMetre kareye düşen gelir bazında oldukça karlı olan salep, bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.Korona virüsü tüm dünyayı ekonomik anlamda sıkıntıya sokarken, Türkiye’de gerekli tedbirler alınarak çiftçilerin üretime devam etmesi isteniyor. Metre kareye düşen gelir bazında en karlı ürünlerden biri olan salep üretimine Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde devam ediliyor. Çiftçiler, sezonun son saleplerinin hasadına başladı.
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