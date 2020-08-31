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31.08.2020 - 17:58 | | DHA

Makilik alanda başlayan yangın, yazlık evlere 100 metre kala söndürüldü!

İzmir'in Çeşme ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine 100 metre kala, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Makilik alanda başlayan yangın, yazlık evlere 100 metre kala söndürüldü!

Çeşme'nin Germiyan Mahallesi'nde makilik alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

2 helikopter ve 10 arazözün kullanıldığı yangın, yazlık evlere 100 metre kala söndürüldü. Yangında 5 hektar makilik alan kül oldu.

 

(Özel) Marketteki kadın çalışanlara yumruklu saldırı anları kameradaSancaktepe’de bir markette müşteri olduğu iddia edilen kişi, marketteki iki kadın çalışana yumruklarla saldırdı. Market çalışanları ile diğer müşteriler saldırgan şahsı durdurmaya çalışırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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