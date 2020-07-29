29.07.2020 - 09:31 | | AA
Malatya otomobil devrildi! Ölü ve yaralılar var
Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kadir Fırat'ın (49) kullandığı 34 GP 8565 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Erenli Mahallesi mevkisinde devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, araçta bulunan Mehmet Ali Polat (52) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Sosyal medya düzenlemesi kanun teklifi yasalaştı!Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Kanunla, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek.