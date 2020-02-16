Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı Malatya'da, hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin tedavisi sürüyor.

Pütürge ilçesinde 941, Battalgazi'de 951, Kale'de 843, Doğanyol'da 433, Yeşilyurt'ta ise 151 olmak üzere 3 bin 319 binada 6 bin 339 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi. Doğanyol'da 132, Battalgazi'de 110, Pütürge'de 27, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 6 bina acil yıkılacak.

Ayrıca, Battalgazi'de 3 bin 53, Pütürge'de 758, Yeşilyurt'ta 578, Kale'de 763, Doğanyol'da ise 395 olmak üzere toplam 5 bin 547 binada 18 bin 469 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi.

15 MİLYON 263 BİN 500 LİRALIK NAKDİ YARDIM YAPILDI

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 273 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 415 bin lira, 1556 yıkık ve hasarlı evin sahibine 12 milyon 568 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçesinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 349 kiracıya 1 milyon 162 bin 500 lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 15 milyon 263 bin 500 liralık nakdi yardım yapıldı.

Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam ediyor. Çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusu katılırken, hasar tespiti için ise 100 ekipte 200 teknik personelle sahada çalışmalar sürdürülüyor.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 5 bin 909 haneye 5 bin 909 ton kömür dağıtıldı. Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 778 yatak, 11 bin 707 battaniye, 5 bin 772 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 50 bin 648 gıda kolisi, 18 bin 685 hijyen paketi, 4 bin 630 giyim malzemesi desteği sunuldu. Telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 küçükbaş hayvan Pütürge ve Doğanyol'da, 66 büyükbaş hayvan ise Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerindeki hak sahiplerine dağıtıldı. İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmıyor. Bazı mahallelerin yolları hasarlı ancak ulaşım yönünden sorun bulunmuyor."