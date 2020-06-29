MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Malatya Valiliği'nden yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin açıklama
ABONE OL
29.06.2020 - 13:50 | | DHA

Malatya Valiliği'nden yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin açıklama

Malatya Valiliği, yola saçılmış halde bulunan sınav kağıtlarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, bulunan kağıtların Fırat Üniversitesi'nin geçen yıllarına ait, geri dönüşüme götürülen sınav kâğıtları olduğu belirtildi.

Malatya Valiliği'nden yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin açıklama


Malatya'da bir kavşakta yola saçılmış sınav kağıtlarını görenler, kağıtların YKS'ye ait olduğunu zannederek durumu polise bildirdi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede, kağıtların geçen yıllara ait, YKS ile alakası olmayan kağıtlar olduğunu belirledi. Malatya Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaparak, yola saçılan kâğıtların Fırat Üniversitesi’ne ait olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu kâğıtların Fırat Üniversitesi’nin geçmiş yıllara ait sınav kâğıtları olduğu, geri dönüşüm için götürülürken, üstü açık araçtan yola savruldukları belirtildi.

 

Önceki gün kaybolan İkra Nur'un görüntüleri ortaya çıktı!Giresun'un Bulancak ilçesinde önceki gün kaybolan İkra Nur Tirsi'yi (7) arama çalışmaları devam ederken, küçük kızın bir düğünde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı yeni (bölüm) sezon ne zaman?

Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı yeni (bölüm) sezon ne zaman?

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Son dakika... AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı!

Son dakika... AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı!

Sıradaki Haber