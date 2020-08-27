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27.08.2020 - 18:43 | | DHA

Malatya'da 1 mahalleye corona virüs karantinası

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Çayköy Mahallesi corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'da 1 mahalleye corona virüs karantinası

Çayköy Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesi'nde, Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 27 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.

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