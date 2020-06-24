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24.06.2020 - 18:01 | | DHA

Malatya'da 327 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Malatya'nın Kale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 327 kök kenevir ile 2 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 327 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kale'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 327 kök kenevir bitkisi, 2 av tüfeği, tüfeklere ait 2 fişek ile bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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