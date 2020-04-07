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07.04.2020 - 17:22 | | DHA

Malatya’da bir kişi sahte polis kimliğiyle yakalandı!

Malatya’da, tartıştığı kişilere kendisini polis olarak tanıtan ve sahte polis kimliğiyle yakalanan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Malatya’da bir kişi sahte polis kimliğiyle yakalandı!

İnönü Mahallesi'nde, bir markete giren ve kimliği açıklanmayan kişi, görevliyle tartıştıktan sonra kendisini polis olarak tanıttı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çevrede arama yaparak, şüpheliye ulaştı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise başkası adına düzenlenmiş sahte polis kimlik kartı ele geçirildi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Sanayi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

 

 

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama kameradaEsenyurt'ta bir binada patlama meydana geldiği bildirildi. 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı belirtilen patlamada olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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