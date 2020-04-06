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06.04.2020 - 00:01 | | DHA

Malatya'da corona virüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi

Malatya'da, corona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ömer K. (30), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek evine uğurlandı.

Malatya'da corona virüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Malatya'da 60'tan fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan hastalardan Ömer K., doktorlar tarafından alkışlarla uğurlandı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, bir sağlık çalışanının, 'Taburcu edildiniz, çıkabilirsiniz' demesinin ardından Ömer K., diğer sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Malatyada corona virüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi

Taburcu edilen hastanın, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı öğrenildi. Öte yandan alkışlı uğurlama görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.

 

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