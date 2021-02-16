Malatya'da FETÖ operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan 2 şüphelinin Akçadağ ve Yeşilyurt'taki adresine operasyon düzenledi. Adrese baskın yapan ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.