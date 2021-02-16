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16.02.2021 - 13:02 | | DHA

Malatya'da FETÖ operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

Malatya’da, jandarma ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesini yakaladı.

Malatya'da FETÖ operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan 2 şüphelinin Akçadağ ve Yeşilyurt'taki adresine operasyon düzenledi. Adrese baskın yapan ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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