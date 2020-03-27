Malatya'da kaçak medikal malzemeye el kondu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Vergi Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Battalgazi Belediye personelleriyle birlikte denetim yapıldı.

Halk sağlığı açısından tehlike ve haksız fiyat artışıyla ilgili tıbbi malzeme üreten ve satışı yapılan yerlerin denetimi sırasında Dabakhane Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir medikal firmasına ait iş yerinin faaliyet izni ve ruhsatı olmadığı tespit edildi.

Mahkemeden alınan karara istinaden iş yeri ve bağlı depolarda yapılan aramada, 329 adet 500 gramlık yabancı menşeili alçı, 120 adet 'üzerinde hastane malıdır satılamaz' ibaresi bulunan 1 litrelik serum ele geçirildi.

İş yerinde bulunan tüm dental/tıbbi ilaç ve malzemeye de el konularak, İl Sağlık Müdürlüğünce mühürlendi, şüpheli şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanuna kapsamında işlem yapıldı.

Saray Mahallesi'nde de faaliyet gösteren farklı bir medikal firmasına ait iş yerinde yapılan denetimlerde, 239 faturasız el dezenfektanı, 88 faturasız antibakteriyel el losyonuna el kondu.