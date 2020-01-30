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30.01.2020 - 01:27 | | İHA

Malatya'da korkunç olay! Kaldırımda başından vurulmuş halde bulundu

 Malatya'da bir kişi yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu.

Malatya'da korkunç olay! Kaldırımda başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı, Bağtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; yol kenarında kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan şahsın başının arka kısmından silahla vurulduğunu belirlerken, durumu ağır olan şahıs Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

İsminin H.G. (28) olduğu öğrenilen şahsın hayati tehlikesi bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi Şehit Hamit Koçhan Sokak'ta kendini silahla elinden yaralayan A.Y. (20) kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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