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30.09.2020 - 06:36 | | İHA

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da alkollü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, 04.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi üzerinde alkollü oldukları belirten iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Alkolünde etkisiyle tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda bacaklarına saçma isabet eden 2 kişi yaralanırken, olayın şüphelileri olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Malatyada silahlı kavga: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralılar Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar

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