MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı
ABONE OL
10.11.2020 - 12:35 | | AA

Malatya'da terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 el yapımı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 sustalı bıçak, 12 örgütsel kitap ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

FETÖ firarisi Kamil Yavuz M. tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M., tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özlem dolu 10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları... Unutmadık, unutmayacağız

Özlem dolu 10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları... Unutmadık, unutmayacağız

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Ukraynalı turistler yine 'Antalya' dedi

Ukraynalı turistler yine 'Antalya' dedi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet