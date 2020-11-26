26.11.2020 - 10:19 | | DHA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Malatya'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bin 316 uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram toz esrar, 13 gram kubar esrar ve 1 tüfek ele geçirildi. Kimlikleri açıklanmayan 12 şüphelinin emniyette sorgulanmalarına başlandı.
Otobüs durağında bekleyen genç kadın tacize uğradıSamsun’da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (30), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.