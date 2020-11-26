MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
ABONE OL
26.11.2020 - 10:19 | | DHA

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Malatya'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bin 316 uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram toz esrar, 13 gram kubar esrar ve 1 tüfek ele geçirildi. Kimlikleri açıklanmayan 12 şüphelinin emniyette sorgulanmalarına başlandı.

Otobüs durağında bekleyen genç kadın tacize uğradıSamsun’da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (30), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çift İki rahimli kadın ikiz doğurdu!

Çift İki rahimli kadın ikiz doğurdu!

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet