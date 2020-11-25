Malatya'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mahalle bekçileri Tandoğan Mahallesi'nde şüpheli O.D'nin ikametinde uyuşturucu madde kullandığını ve ticaretini yaptığını, evine şahısların girip çıktığı belirledi.

Bekçilerin belirtilen adresin civarında O.D. isimli şahıstan 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmesinin ardından, polis ekipleri O.D'nin ikametine operasyon düzenledi.

Ekipler, bir tabanca, 100 fişek, 461,59 gram esrar ve 15 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 170 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.