11.07.2020 - 17:40 | | DHA
Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama
Malatya'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden, 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 5 ayrı operasyon düzenledi. Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.