MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama
ABONE OL
11.07.2020 - 17:40 | | DHA

Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Malatya'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden, 4'ü tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 5 ayrı operasyon düzenledi. Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Milliyet'te Günün Özeti (11 Temmuz 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Faciada bir kent bu hale geldi!

Faciada bir kent bu hale geldi!

D-100 karayolu kenarında top mermisi kovanı bulundu

D-100 karayolu kenarında top mermisi kovanı bulundu

Sıradaki Haber